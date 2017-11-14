За два дня рейда зарегистрировано 56 нарушений правил дорожного движения

За два дня рейда на автодороге Бишкек — Ош на стационарном посту в селе Сосновка проверено около 120 единиц транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, а также крупногаборитных и опасных грузов. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУПМ Чуйской области Тилек Исаев.

Уточняется, что выявлено и составлено 56 административных протоколов. Из них:

— за нарушение правил перевозок пассажиров — 13 (штраф составляет 2 тысячи сомов);

— за управление транспортными средствами, переоборудованными без соответствующего разрешения — 11 (штраф — 2 тысячи сомов);

— нарушение водителями правил перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов — 16 (штраф 3 тысячи сомов);

— за неисправность технического состояния автотранспортного средства — 8 (штраф 500 сомов);

— 9 водителей пассажирского автотранспортного средства не были допущены к продолжению поездки и возвращены обратно в Бишкек.

«Сотрудники УПМ по ГУВД Чуйской области провели разъяснительную работу среди пассажироперевозчиков по соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Мероприятия продлятся до мая», — говорится в сообщении.

УПМ по ГУВД Чуйской области предупреждает водителей пассажирского транспорта о персональной ответственности за жизнь и здоровье граждан, которых они перевозят, и советуют заблаговременно устранять все имеющиеся недостатки в работе транспорта до выезда на маршрут.