Должников по алиментам намерены лишать прав охотиться и управлять машиной

Поправки в Закон «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» вынесли на общественное обсуждение. Закон дополняют нормами об алиментных обязательствах.

Судебные исполнители вправе устанавливать временное ограничение на выезд должника из республики, на пользование им специальным правом, а также размещать на официальном сайте Судебного департамента фотографию должника и сведения о нем.

Под временным ограничением на пользование должником специальным правом понимается приостановление прав на охоту и управление транспортным средством (автомобильным, железнодорожным, воздушным, внутренним водным, городским электрическим) до исполнения требований суда.

Временное ограничение не может применяться в случае, если оно лишает должника основного законного источника средств к существованию; если использование транспорта является для должника единственным средством для обеспечения жизнедеятельности; если должник пользуется транспортом в связи с инвалидностью, а сумма задолженности не превышает 10 расчетных показателей (1 тысячу сомов).