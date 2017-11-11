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Общество

Не подчинившиеся на свадьбе милиции дебоширы теперь метут улицы

Не подчинившиеся на свадьбе милиционерам дебоширы теперь подметают улицы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

Напомним, 8 ноября подрались друзья жениха и сотрудники Патрульной милиции. Милиционеры пытались приструнить разгулявшихся участников свадебного кортежа, которые устроили гонки на центральной улице Джалал-Абада, а потом продолжили банкет в городском парке. И только выстрелы сотрудников правоохранительных органов в воздух успокоили разбушевавшуюся толпу.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 234 (хулиганство) и 341 (применение насилия в отношении представителя власти) УК КР.

Как сообщается, по подозрению в совершении преступления задержаны 18 жителей Ноокенского района в возрасте от 25 до 29 лет. Из них 13 привлечены к общественным работам, остальные пятеро на 2 месяца взяты под стражу.
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