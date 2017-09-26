Ежегодно в Кыргызстан возвращаются около 140 жертв трудовой эксплуатации

Ежегодно в Кыргызстан возвращаются около 140 жертв незаконной трудовой эксплуатации. Об этом ИА «24.kg» рассказал заместитель председателя Государственной службы миграции КР Алмазбек Асанбаев.

По его словам, существует два показателя незаконной трудовой эксплуатации.

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«Первый — это данные о людях, которые обращаются в органы с заявлением о том, что они стали жертвой торговли людьми. Второй показатель — это данные о тех, кто возвратился, но не стал обращаться в правоохранительные органы», — сказал заместитель председателя Госслужбы миграции.

Как он отметил, среди возвратившихся из России преобладают мужчины, которым не заплатили за работу, а из Турции и арабских стран вернулись в основном женщины, среди которых немало тех, кого насильно удерживали в притонах.

«Среди возвратившихся около 140 человек, но только 10-15 обращаются в суды, правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности эксплуататоров, и одна треть таких фактов связана с маленькими детьми, когда их продавали», — сказал Алмазбек Асанбаев.