Цифра дня. Сколько стоит для родителей бесплатное образование в школах Бишкека

За девять месяцев 2018 года фонды и общественные организации привлекли за счет родителей учеников школ Бишкека 183 миллиона 492 тысячи сомов. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщила заместитель начальника столичного Управления образования Наталья Никифорова.

По ее словам, деньги, привлеченные общественными объединениями и фондами, стали основным источником внебюджетных средств в организациях образования. Подобные объединения работают в 83 школах, 76 детских садах и 1 центре детского творчества.

Всего школы за девять месяцев собрали внебюджетных средств в размере 212 миллионов 819 тысяч сомов.

«Внебюджетные средства тратятся в основном на материальное стимулирование сотрудников, привлечение дополнительных специалистов, оснащение, ремонт, приобретение оборудования и расходных материалов», — сказала она.

Наталья Никифорова отметила, что в школах Бишкека обучается 157 тысяч 152 ученика, оплату на счета общественных фондов вносят за 64 тысячи 908 детей (41 процент от общего числа учеников).