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Общество

На суд Исаева не хотят приходить экс- и вице-мэр города Токмака

На судебном процессе по делу бывшего мэра города Токмака Канатбека Исаева судья зачитал ходатайство его предшественника, градоначальника Азамата Сулайманкулова и вице-мэра Салмана Алиева, которые отказались давать показания в суде.

Азамат Сулайманкулов ссылается на то, что не может приехать в Бишкек по состоянию здоровья, а Салман Алиев — на чрезмерную занятость на работе. Оба просят проводить судебный процесс без их участия, зачитав показания, которые они давали в ходе следствия.

Я настаиваю на том, чтобы Салмана Алиева доставили в суд. Его ходатайство — хитромудрый шаг, чтобы остаться в стороне от дела. Дело в том, что ему поручалось готовить всю документацию, все эти дела. А на скамье подсудимых сидят невинные люди. Он и на следствии как-то отвертелся.

Адвокат подсудимого Кайрат Загибаев

Судья Первомайского районного суда Абдуразак Боромбаев этот вопрос оставил открытым. Следующее судебное заседание по делу состоится 28 сентября в 9.30.

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Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной реализации здания городской библиотеки, общежития и передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатбеком Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр Токмок» Каныбек Аблабеков, в отношении которого дело приостановлено.
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