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Общество

Суд Саляновой. Судья опять спорит с адвокатом и общественным защитником

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Стороны перешли к прениям.

Общественный защитник Рабига Сыдыкова назвала предъявленнное Саляновой обвинение абсурдом и идиотизмом. На этом месте председательствующий Кубанычбек Касымбеков сделал ей замечание и потребовал говорить по существу. Сыдыкова сказала, что это ее выступление, и она сама вправе регулировать свою речь. Общественные защитники также просят суд вынести частное определение следователям по делу Саляновой.

Судья отказался ответить адвокату Чинаре Джакупбековой, до какого именно часа сегодня будут прения. Сыдыкова же отметила, что сегодня она явно не закончит. «Это тайна. До какого. Время есть. Продолжайте. Можете хоть ходить по залу, но по существу только», — подчеркнул Кубанычбек Касымбеков.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры просят для нее восемь лет тюрьмы с кконфискацией имущества.
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