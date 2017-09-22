Вандалы вновь разбили инсталляцию «Очки. Точка зрения» в Бишкеке.

По данным пресс-службы муниципалитета, снова испорчена линза. «Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» пытаются починить инсталляцию. Представители милиции должны были изъять видеозапись», — сообщили ИА «24.kg» в мэрии.

Читайте по теме Семь случаев вандализма в Кыргызстане

Отметим, что только 18 сентября варвары испортили очки, а представители «Тазалыка» их починили. Правонарушители пока не выявлены.

Арт-инсталляцию «Очки. Точка зрения» установили на Аллее молодежи в Бишкеке 27 июля 2016 года с целью привлечь внимание молодежи к проблемам прав человека нестандартным творческим способом.