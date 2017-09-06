Энергетики предупреждают об опасности при нарушении охранных зон ЛЭП

ОАО «Национальная электрическая сеть КР» предупреждают об опасности при нарушении охранных зон ЛЭП.

Выполнение несогласованных с энергетиками работ в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи может привести к порче оборудования энергообъектов и обесточиванию значительной части потребителей. Это также служит угрозой здоровью и жизни нарушителей.

4 сентября произошло короткое аварийное отключение ВЛ-110 кВ «ТЭЦ — Б — Парковая −1» из-за разгрузки лотков автокраном на недопустимом расстоянии между опорами указанной линии. Подача электроэнергии восстановлена моментально, однако подобные работы могут быть продолжены, так как на территории установлены ограждения сторонней организации, что тоже является грубым нарушением охранных зон.

В Аламудунское районное управление по градостроительству и архитектуре, Управление по надзору, контролю за использованием и охраной земель, в Госэкотехинпекцию направлены письма. До сих пор никаких мер в отношении нарушителей не принято.