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Общество

Бишкекский горсуд оставил в силе решение по делу «сталинистов»

Бишкекский городской суд оставил в силе решение Свердловского райсуда по делу «сталинистов», обвиняемых  по статье 364, часть 1 Кодекса «Об административной ответственности КР».  

«Несмотря на то, что в данной инициативе нет никакого правонарушения, все-таки меня осудили», - написал Амантур Манапбаев на своей странице в Facebook.  

Напомним, двух членов коалиции — Жалила Джапиева и Амантура Манапбаева — Свердловский районный суд столицы оштрафовал на 1,5 тысячи сомов каждого и приговорил к 8 часам общественных работ.  Им вменили в вину статью 364, часть 1 «Мелкое хулиганство» Административного кодекса КР.  
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