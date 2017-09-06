Бишкекский горсуд оставил в силе решение по делу «сталинистов»

Бишкекский городской суд оставил в силе решение Свердловского райсуда по делу «сталинистов», обвиняемых по статье 364, часть 1 Кодекса «Об административной ответственности КР».

«Несмотря на то, что в данной инициативе нет никакого правонарушения, все-таки меня осудили», - написал Амантур Манапбаев на своей странице в Facebook.

Напомним, двух членов коалиции — Жалила Джапиева и Амантура Манапбаева — Свердловский районный суд столицы оштрафовал на 1,5 тысячи сомов каждого и приговорил к 8 часам общественных работ. Им вменили в вину статью 364, часть 1 «Мелкое хулиганство» Административного кодекса КР.