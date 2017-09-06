Для налоговиков Кеминского района, продававших наклейки, не придумали наказания

Для налоговиков из Кеминского района, продававших наклейки об уплате налога на транспорт, еще не придумали наказания. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГНС.

Отмечено, что в налоговой Кеминского района проводится служебная проверка по факту продажи специальных наклеек, подтверждающих уплату транспортного налога. Руководство службы пока не решило, уволить сотрудников или объявить им выговор.

Напомним, ранее местные жители рассказали, что налоговики взимают с автовладельцев, уплативших налог на транспорт, еще по 20 сомов за спецнаклейки, которые должны выдаваться бесплатно.