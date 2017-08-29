Военный потенциал Кыргызстана и стран Центральной Азии

По величине армии на первом месте стоит Узбекистан, затем Казахстан и Туркменистан. Таджикистан и Кыргызстан не могут содержать большие армии из-за бедности. Такие данные приводит The Military Balance-2016.

Ракетные комплексы есть только в Казахстане (12 единиц) и Туркменистане (16 единиц).

Боевые самолеты есть у Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Кыргызстан и Таджикистан располагают только транспортниками. Самая мощная авиация - у Казахстана. По количеству вертолетов лидирует Узбекистан.

В рейтинге военной силы-2017 Казахстан занимает 55-е место, Кыргызстан — 108-е, Таджикистан — 112-е, Туркменистан — 86-е, Узбекистан — 48-е.

Несмотря на то, что у Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана на вооружении состоят пушки, гаубицы и минометы времен 1940-х годов, они вполне боеспособны. Безусловным лидером по артиллерии выглядит Казахстан — у него больше всего самоходных артиллерийских установок.