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Общество

Адвоката Омурбека Текебаева лишать лицензии пока не собираются

В адвокатуре Кыргызстана разъяснили ИА «24.kg», при каких обстоятельствах защитник депутата парламента Омурбека Текебаева Канат Хасанов может лишиться лицензии.

Ранее Хасанов сообщил ИА «24.kg», что обратился в организацию с тем, чтобы ее члены приняли меры и рассмотрели его заявление на заседании комиссии по профессиональной этике. Юрист считает, что его могут лишить права заниматься адвокатской практикой, так как председательствующий судья по делу Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова вынес ему частное определение, когда Хасанов требовал прекратить соблюдать Трудовой кодекс и не проводить заседание после 18.00.

В адвокатуре пояснили, что частное определение Первомайского районного суда Бишкека к ним официально не поступило. Как только оно поступит, то будет рассмотрено на заседании Комиссии по этике в соответствии с принятыми процедурами и приглашением адвоката, в отношении которого оно вынесено.

В организации подчеркивают, что текст частного определения, предоставленный адвокатом Хасановым в приложении к заявлению о защите его профессиональных прав, формулировки о лишении лицензии не содержит. Присутствует формулировка «принять меры». К ним относятся — замечание, предупреждение, выговор, лишение лицензии.

«После завершения процедур рассмотрения заявления адвоката и частного определения суда решения, принятые комитетом по защите профессиональных прав адвоката и комиссией по этике, будут доведены до сведения заявителя и отражены в официальной позиции адвокатуры Кыргызстана», — добавили в ассоциации.

В Министерстве юстиции также отметили, что не собираются лишать лицензии Каната Хасанова без соответствующего решения комиссии по этике, если таковое будет. 
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