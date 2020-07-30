Сын адвоката Каната Хасанова проходит свидетелем в деле о разбойном нападении. Об этом 24.kg сообщил сам он сам.

По словам юриста, он добился, чтобы Арстан Хасанов дал показания с помощью детектора лжи. Полиграф подтвердил его непричастность к совершенному преступлению.

«Нормы УПК не регламентируют применение детектора лжи при допросе, но и не запрещают. Такой нормы нет. Но если свидетель или подозреваемый выразит желание, чтобы его показания были зафиксированы с помощью специального оборудования и приняты следствием, то никто не вправе препятствовать. Насколько мне известно, в МВД есть свой детектор, аналогичную аппаратуру использует и ГКНБ. Я же в частном порядке нашел специалиста, который провел опрос моего сына. Ходатайство в органы я отправил, чтобы его показания, взятые с помощью полиграфа, приобщили к делу», — рассказал Канат Хасанов.

Мой сын ни в чем не виноват. Когда происходили события, о которых говорят потерпевшие, Арстан находился со мной. Канат Хасанов

Отметим, на видео, которое выложила в Facebook журналист Алтынай Арстанбекова, потерпевшая Фатима Дюшембиева рассказала, что 7 июля ее семья приобрела кислородный концентратор для супруга, который болел внебольничной пневмонией. Через несколько дней сын Каната Хасанова Арстан со своими друзьями якобы совершил разбойное нападение, вследствие которого умер ее муж.

В УВД Первомайского района Бишкека 24.kg заявили, что факт разбойного нападения зарегистрирован в ЕРПП. Милиция проверяет причастность к этому преступлению Арстана Хасанова.