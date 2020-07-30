15:12
USD 76.78
EUR 90.23
RUB 1.06
Происшествия

Сын адвоката Каната Хасанова проходит свидетелем в деле о разбойном нападении

Сын адвоката Каната Хасанова проходит свидетелем в деле о разбойном нападении. Об этом 24.kg сообщил сам он сам.

По словам юриста, он добился, чтобы Арстан Хасанов дал показания с помощью детектора лжи. Полиграф подтвердил его непричастность к совершенному преступлению.

«Нормы УПК не регламентируют применение детектора лжи при допросе, но и не запрещают. Такой нормы нет. Но если свидетель или подозреваемый выразит желание, чтобы его показания были зафиксированы с помощью специального оборудования и приняты следствием, то никто не вправе препятствовать. Насколько мне известно, в МВД есть свой детектор, аналогичную аппаратуру использует и ГКНБ. Я же в частном порядке нашел специалиста, который провел опрос моего сына. Ходатайство в органы я отправил, чтобы его показания, взятые с помощью полиграфа, приобщили к делу», — рассказал Канат Хасанов.

Мой сын ни в чем не виноват. Когда происходили события, о которых говорят потерпевшие, Арстан находился со мной.

Канат Хасанов

Отметим, на видео, которое выложила в Facebook журналист Алтынай Арстанбекова, потерпевшая Фатима Дюшембиева рассказала, что 7 июля ее семья приобрела кислородный концентратор для супруга, который болел внебольничной пневмонией. Через несколько дней сын Каната Хасанова Арстан со своими друзьями якобы совершил разбойное нападение, вследствие которого умер ее муж.

В УВД Первомайского района Бишкека 24.kg заявили, что факт разбойного нападения зарегистрирован в ЕРПП. Милиция проверяет причастность к этому преступлению Арстана Хасанова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/161222/
просмотров: 533
Версия для печати
Материалы по теме
Сына адвоката Каната Хасанова подозревают в разбойном нападении
Задержан подозреваемый в нападении на пункт обмена валют
Грабеж в медицинских масках: неизвестные ворвались в дом и унесли деньги
В Бишкеке мужчины, угрожая игрушечным пистолетом, отобрали мобильный телефон
За разбойное нападение в Бишкеке задержаны три девушки
Избиение родственника экс-мэра города Ош. Задержан подельник члена ОПГ Казака
В Бишкеке задержали подозреваемых в разбойном нападении на «Керемет банк»
На объездной трассе в Пригородном пассажир ударил ножом водителя и угнал авто
В Чуйской области пассажиры избили и привязали таксиста к дереву
В Баткенской области задержали подозреваемых в разбойных нападениях
Популярные новости
Сына адвоката Каната Хасанова подозревают в&nbsp;разбойном нападении Сына адвоката Каната Хасанова подозревают в разбойном нападении
В&nbsp;Екатеринбурге задержан кыргызстанец с&nbsp;чемоданом, в&nbsp;котором было 79&nbsp;миллионов В Екатеринбурге задержан кыргызстанец с чемоданом, в котором было 79 миллионов
Обещал доставить кислородные концентраторы. В&nbsp;Бишкеке задержан мошенник Обещал доставить кислородные концентраторы. В Бишкеке задержан мошенник
Внимание, розыск! В&nbsp;Оше пропала 20-летняя Айтурган Омурбекова Внимание, розыск! В Оше пропала 20-летняя Айтурган Омурбекова
Бизнес
Зачем разжижать кровь при COVID-19? Зачем разжижать кровь при COVID-19?
Как не&nbsp;выходя из&nbsp;дома открыть депозит в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; и&nbsp;за&shy;работать Как не выходя из дома открыть депозит в «Керемет Банке» и за­работать
Профессор Назаралиев: С&nbsp;последствиями пандемии нам еще работать долго Профессор Назаралиев: С последствиями пандемии нам еще работать долго
Поддержка ночного стационара от&nbsp;Dos Credobank Поддержка ночного стационара от Dos Credobank
30 июля, четверг
14:47
Сын адвоката Каната Хасанова проходит свидетелем в деле о разбойном нападении Сын адвоката Каната Хасанова проходит свидетелем в деле...
14:32
Таможенники Кыргызстана задержали незаконный груз риса
14:17
Все по графику. В мэрии Бишкека отчитались о подготовке к отопительному сезону
14:08
Когда тело Азимжана Аскарова передадут для похорон в Узбекистане. Ответ МИД
14:02
Об ошибках правительства, которые привели к вспышке коронавируса в Кыргызстане