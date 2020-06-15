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Общество

Канат Хасанов заявил о выходе из «Чон казата». В движении это отрицают

Адвокат Канат Хасанов вышел из состава движения «Чон казат» и вернулся к адвокатской деятельности. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Я не состою теперь в «Чон казате», здоровье важнее, уезжаю лечиться», — написал юрист. Позже он уточнил, что вернулся к профессии адвоката.

скриншот из социальных сетей
Фото скриншот из социальных сетей. Канат Хасанов сообщил, что больше не состоит в движении

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Однако лидер политдвижения Максат Мамытканов отрицает это. В комментарии 24.kg он сообщил, что Канат Хасанов не покинул ряды чонказатовцев, а взял паузу для поездки на лечение в Турцию.

Напомним, в движении «Чон казат» собралось несколько юристов и гражданских активистов, которые выступают с резкой критикой и призывами проверить законность нажитого имущества некоторых политиков и олигархов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156051/
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