Канат Хасанов заявил о выходе из «Чон казата». В движении это отрицают

Адвокат Канат Хасанов вышел из состава движения «Чон казат» и вернулся к адвокатской деятельности. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Я не состою теперь в «Чон казате», здоровье важнее, уезжаю лечиться», — написал юрист. Позже он уточнил, что вернулся к профессии адвоката.

Фото скриншот из социальных сетей. Канат Хасанов сообщил, что больше не состоит в движении

Однако лидер политдвижения Максат Мамытканов отрицает это. В комментарии 24.kg он сообщил, что Канат Хасанов не покинул ряды чонказатовцев, а взял паузу для поездки на лечение в Турцию.

Напомним, в движении «Чон казат» собралось несколько юристов и гражданских активистов, которые выступают с резкой критикой и призывами проверить законность нажитого имущества некоторых политиков и олигархов.