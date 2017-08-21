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Общество

Бронированный лимузин Бориса Ельцина продали почти за 20 миллионов рублей

Фото auto.ru. Машина Mercedes-Benz S-класса, принадлежавшая первому президенту России Борису Ельцину

В Петербурге продали бронированный лимузин Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen, на котором ездил на рабочие встречи первый президент России Борис Ельцин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на автосалон, выставивший автомобиль на продажу.

Как отмечается, лимузин продали за 19,7 миллиона рублей (около 22,8 миллиона сомов. — Прим. ИА «24.kg»). Он сделан по спецзаказу, имеет задний привод, пробег составляет 60 тысяч километров.

В «Ельцин-центре» отметили, что им неизвестно, действительно ли выставленный на продажу Mercedes-Benz принадлежал Борису Ельцину.

«Гараж особого назначения огромный, в нем десятки автомобилей. Специальных изысканий на эту тему мы не предпринимали», — рассказал руководитель архива центра Дмитрий Пушмин. Он не исключает, что в будущем могут появляться и другие объявления о продаже машин, на которых мог передвигаться первый российский президент.

Ранее продали еще один лимузин Mercedes-Benz S-klasse. Как следовало из описания, автомобиль экспонировался на стенде Mercedes-Benz на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 года и был предназначен канцлеру Гельмуту Колю, однако он отказался от машины и передал ее Ельцину.

Первый президент России ездил на этом лимузине с 1995 года. Первоначальная цена второго лимузина составляла около 34,9 миллиона рублей (около 40,48 миллиона сомов).
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