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Общество

В Таласе для пограничников строили дом из непригодного кирпича

В Таласе для пограничников строили дом из некачественного кирпича. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в Госэкотехинспекции.

По их данным, подрядная компания «Диор» возводила трехэтажный 30-квартирный дом для военнослужащих Государственной пограничной службы КР.

Как сообщается, испытательная лаборатория Госстроя в Бишкеке дала отрицательное заключение при проверке качества кирпича.

«Компания не показывала сертификат качества кирпича, а когда мы отдали его на проверку, он оказался негодным для строительства многоэтажных домов. Мы заставили стройкомпанию разрушить уже построенные стены и в дальнейшем применять качественный кирпич. Что касается фундамента, ригелей, колонн — они в норме», — сказал начальник регионального управления Госэкотехинспекции по Таласской области Эрмек Толобаев.

Как он отметил, стройкомпанию оштрафовали на 10 тысяч сомов.
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