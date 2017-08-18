В суде по делу Аиды Саляновой отказано и в допросе генерального прокурора

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу против депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой.

Судья Кубанычбек Касымбеков отклонил еще одно ходатайство адвокатов обвиняемой. Защита экс-министра юстиции предложила допросить генерального прокурора Индиру Жолдубаеву. Ранее представители защиты Аиды Саляновой уже ходатайствовали о допросе генпрокурора.

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По словам адвоката Чинары Джакупбековой, Генеральная прокуратура применяет двойные стандарты.

«Индира Жолдубаева заявила на заседании Жогорку Кенеша, что адвокат партии «Ата Мекен» Таалайкуль Токтокунова не имеет права на адвокатскую деятельность, так как ее лицензия приостановлена. Но в то же время Генеральная прокуратура утверждает, что Алексей Елисеев нарушил закон об адвокатуре, несмотря на то что его лицензия тоже была приостановлена», — заявила Чинара Джакупбекова.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением, поскольку она, по версии ГКНБ, незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК КР.