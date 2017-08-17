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Общество

Аварийный мост в Нарынской области начали ремонтировать

Фото ИА «24.kg». Аварийный мост на реке Нарын. Архивное фото

Аварийный мост через реку Нарын в Нарынской области начали ремонтировать. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в полномочном представительстве правительства в регионе.

Напомним, в середине июня 2017 года мост через реку Нарын на дороге Актал-Чат - Сон-Куль из-за аврийного состояния полностью закрыли для проезда автомобилей. 

Как сообщается, на ремонт из республиканского бюджета выделили 50 миллионов сомов.

«Подрядные работы через конкурс выиграла компания «Кербенжолкурулуш», которая готова отремонтировать мост за 45 миллионов 871 тысячу сомов», - отметили в пресс-службе областной администрации. 

Мост длиной 141 метр построен в 1967 году.
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