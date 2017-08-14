Дело Текебаева. В суде объяснили, почему обвинение в коррупции несостоятельно

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжаются прения сторон. Третий день выступает Текебаев.

Сегодня, завершив речь в прениях, Текебаев перешел к пояснению, на каком основании ему и Чотонову можно было бы предъявить обвинение в коррупции.

По словам подсудимого, если он и Чотонов курировали бы, находясь в составе временного правительства, реальный сектор экономики и могли бы решить вопрос продажи за взятку и в обход аукциона активов MegaCom, тогда им можно было бы инкриминировать коррупцию.

«Но это было не в нашей компетенции. Я занимался конституционной реформой, а Чотонов возглавлял МЧС», — напомнил подсудимый.

Отметим, полномочия обвиняемых в составе временного правительства в 2010 году подтвердили все бывшие его члены, включая президента переходного периода Розу Отунбаеву.