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Общество

Допрос гражданского активиста Мавляна Аскарбекова перенесли на 14 августа

Допрос гражданского активиста Мавляна Аскарбекова перенесли на понедельник, 14 августа. Об этом он сам сообщил ИА «24.kg».

На Мавляна Аскарбекова 20 июля 2017 года возбуждено уголовное дело по статье 297 часть 1 УК КР (публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному изменению конституционного строя).

Сегодня, 10 августа, активиста вызвали на допрос в качестве подозреваемого.

«Однако в связи с тем, что повестку вручили буквально за два часа, я не успел договориться с адвокатом. Его не было в городе, поэтому допрос перенесли», — сказал Мавлян Аскарбеков.

Он добавил, что намерен провести пресс-конференцию 14 августа, где представит некие документы. «Мы проводили встречи с кыргызстанцами в селах Сокулукского района Чуйской области. Основные вопросы были социальные. Люди годами живут без электричества, дорог, воды, не говоря уже о доступе к скорой помощи», — отметил Мавлян Аскарбеков.
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