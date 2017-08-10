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Общество

Забастовка водителей в Оше. Как решили проблему чиновники

Жители города Ош жалуются, что по-прежнему на маршрутах нет троллейбусов, в связи с чем горожане испытывают неудобства.

Мэрия южной столицы пока не комментирует инцидент. Как ранее сообщало ИА «24.kg», сегодня в Оше бастуют водители троллейбусов. Они недовольны условиями труда и задержкой запрплаты.

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Жители города сообщают, что муниципальные службы своеобразно пытаются решить траспортную проблему. На маршруты Оша вышли дополнительные автобусы с табличкой «Троллейбус».

Конфликтная ситуация между представителями администрации и трудового коллектива муниципального предприятия города до сих пор не решена. Водители продолжают акцию протеста, горожане возмущаются.
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