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Общество

Погода в Кыргызстане на 10 августа: в горных районах дождь

В Кыргызстане ночью без осадков, днем в отдельных горных районах дожди, грозы. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 10-14 м/с.

День уменьшится до 14 часов 10 минут.

В Бишкеке температура воздуха ночью +20, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +18, днем до +37.

В Нарынской области +8 градусов ночью и +32 днем.

В Иссык-Кульской области ночью +13 градусов, днем +31. Вода у побережья озера Иссык-Куль прогрелась до +23 градусов.

В Таласской области ночью +12, днем +35 градусов.
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