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Общество

Турция начала строительство стены на границе с Ираном

В Турции началось строительство стены на границе с Ираном, сообщили зарубежные СМИ.

Ожидается, что заградительный барьер будет достигать трех метров в высоту, он будет построен по подобию стены, которая ранее была сооружена на границе Турции и Сирии.

Турецкие власти подчеркивают, что строительство стены является одной из мер, направленных против боевиков Рабочей партии Курдистана, которая признана в стране террористической организацией.

В июне Турция объявила о завершении строительства 700-километровой стены на границе с Сирией.
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