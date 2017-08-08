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Общество

Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне

В ходе совместных раскопок археологи Агентства по сотрудничеству и координации Турции (TIKA) и Кыргызско-Турецкого университета «Манас» в Нарынской области обнаружили гробницу предположительно хана Караханидов. Об этом сообщает Daily Sabah.

По данным издания, гробницу обнаружили у деревни Кум-Добо в Кочкорском районе в ходе раскопок, проводимых для расчистки памятников, построенных во время Караханидского ханства (804-1212 годы).

Доктор Осман Эравшар рассказал, что это пятиметровая гробница с квадратным дном. «Мы в первый раз натолкнулись на такое сооружение в Кыргызстане. Есть признаки того, что в данном регионе есть и другие необнаруженные до сих пор гробницы», — заявил он, добавив, что следующим шагом будет сохранение и восстановление исторического сооружения.

Кубатбек Табалдиев, профессор университета «Манас», рассказал, что ученые пытаются определить, кому принадлежала гробница, но надгробный камень еще не найден.

Он подчеркнул, что обнаружение архитектурного сооружения стало важным открытием не только для Кыргызстана и Турции, но и для стран и народов всего региона Центральной Азии.
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