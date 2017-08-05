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Общество

На Иссык-Куле завершится международный веломарафон для незрячих участников

С 11 по 20 августа состоится первый международный веломарафон в рамках проекта «Спорт без границ!» по маршруту Алматы — Бишкек — Иссык-Куль. Об этом сообщили казахские СМИ.
 
По их данным, команда из Казахстана, состоящая из 18 слабовидящих и незрячих велосипедистов в сопровождении пилотов, группы поддержки и Службы дорожной полиции, за 5 дней проедет на велотандемах около 500 километров.
 

Цель веломарафона - усовершенствовать инфраструктуру социального экотуризма, способствовать социализации и раскрытию потенциала людей с инвалидностью, пропагандировать здоровый и активный образ жизни.

По итогам марафона незрячие спортсмены разработают онлайн-карту маршрута для людей со специальными потребностями, желающих совершить поездки на Иссык-Куль, выработают рекомендации для парламентов и правительств двух стран относительно потребностей людей с инвалидностью и создания условий для реабилитации инвалидов в контексте развития социального туризма.
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