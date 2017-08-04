Дело Текебаева. Подсудимый: Абдырахманов не видел в моем кабинете Маевского

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова Текебаев рассказал, что бывший нардеп Омурбек Абдырахманов действительно видел у него в кабинете зимой шесть лет назад российских бизнесменов. Но это были не Алексей Модин и Леонид Маевский.

По словам Омурбека Текебаева (Абдырахманов это в суде подтвердил), бывший его соратник приходил к нему в феврале 2011 года, когда и увидел троих россиян. «Они действительно спрашивали меня о судьбе MegaCom. Я предложил им поучаствовать в конкурсе на общих основаниях. Абдырахманов слышал разговор. Он же возглавлял профильную комиссию, созданную 30 декабря 2010 года. Да он и сам признал, что не помнит, когда встречал у меня этих россиян. Это потом, когда лепили это дело, подогнали даты под приезд Маевского сюда. Более того, Абдырахманов говорил о трех людях. И тогда «постановщики» вывели на сцену Александра Звездарева — помощника Маевского. Но он тогда вообще в Кыргызстан не приезжал», — сказал Омурбек Текебаев.

Он еще раз подчеркнул, что никогда не имел отношения к MegaCom и занимался во временном правительстве исключительно конституционной реформой.