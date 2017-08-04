В Бишкеке почтили память погибших в восстании 1916 года

В Бишкеке почтили память жертв национально-освободительного восстания 1916 года.

Митинг-реквием, посвященный событиям столетней давности, прошел в сквере на пересечении улиц Байтика баатыра и Токомбаева, где установлен монумент погибшим.

Один из его участников — директор ОАО «БМЗ» Олег Попиков сказал: «В истории становления любого государства есть черные и белые страницы. К сожалению, это черная страница нашей истории, и как гражданин я буду делать все, чтобы в нашей истории больше не было подобных дат».

«Эти события оставили глубокий след в истории и в сердце. Я сам из Тюпа, и возле села Корумду есть местность Капа-Булак. Там во время восстания было вырезано все село, до сих пор находят их останки», — рассказал участник мероприятия, художник, один из авторов кыргызского флага Бекбосун Жайчыбеков.

По словам одного из организаторов митинга — главы общественного объединения «Кыргыз эл» Кылыча Рысалиева, сам сквер и ежегодные акции памяти существуют для того, чтобы будущее поколение знало историю и подобного впредь не происходило.

Кылыч Рысалиев рассказал, что их объединение в 2012 году провело поминовение на джайлоо Каркыра, несмотря на препятствия, чинимые местными чиновниками, а также областной администрацией.

«Власти видели в этом политическую подоплеку, но мы хотели только помянуть погибших», — сказал он.

По его словам, они обращались в правительство, Жогорку Кенеш с просьбой перенести дату поминовения погибших в 1916 году с августа на сентябрь, но безрезультатно.

«В августе многие в отпусках, на каникулах, а в таких мероприятиях должны участвовать депутаты, школьники, и если бы акция проходила в сентябре, она была бы масштабнее. Пока нас поддерживает только администрация Октбярьского района», — рассказал Кылыч Рысалиев.

Митинг-реквием сопровождался минутой молчания, чтением корана и возложеним цветов к монументу. В нем приняли участие 25-30 человек.