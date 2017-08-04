Дело Текебаева. Вход в Дом правительства в 2010 году охраняли автоматчики

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова прододжается допрос подсудимых.

Омурбек Текебаев рассказал, отвечая на вопрос адвоката Чинары Джакупбековой, почему лжет Алексей Модин, утверждая, что 13 мая 2010 года был именно в его (Текебаева) кабинете. Бизнесмен утверждает, и это показано на видео, что тогда он прошел в Дом правительства через главный вход со стороны Старой площади. Но Текебаев сказал, что в тот день это было невозможно, так как у здания собрались митингующие, требующие отставки временного правительства, и главный вход был блокирован, а охрана усилена. Текебаев подчеркнул, что у дверей кабинетов членов ВП дежурили автоматчики. Мимо них, как добавил обвиняемый, Модин пройти никак не мог.

Ранее Текебаев рассказал, что именно он делал 13 мая 2010 года.

Депутат также подтвердил (и об этом говорили допрошенные в суде члены ВП КР), что не мог с российскими бизнесменами обсуждать вопрос продажи активов MegaCom, поскольку это было не в его компетенции — он занимался исключительно конституционной реформой. А реальный сектор экономики курировал как раз таки первый заместитель главы ВП, коим тогда являлся Алмазбек Атамбаев.