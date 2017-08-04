Дело Текебаева. Адвокаты просят разрешить видеосъемку допроса подсудимых

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты обвиняемых просят пустить на процесс телеоператоров, чтобы те зафиксировали показания депутата Жогорку Кенеша.

Юристы отметили, что таково желание Омурбека Текебаева. Однако судья Айбек Эрнис уулу отказал.

В суде продолжается допрос подсудимых. Адвокат Чинара Джакупбекова спросила, принимало ли временное правительство решение о реализации акций MegaCom. Отметим, что в обвинительном заключении указано, что Талант Маматкеримов предложил Алексею Модину купить активы компании, подчеркнув, что именно члены ВП обсуждали вопрос продажи акций.

Омурбек Текебаев ответил отрицательно, пояснив, что речь шла исключительно о национализации сотового оператора в пользу государства, а не о продаже.

После следующего вопроса Джакупбековой началась словесная перепалка между Текебаевым и судьей. Айбек Эрнис уулу опять начал перебивать депутата и требовать, чтобы тот отвечал по существу о событиях 13 мая 2010 года, когда, по словам Леонида Маевского, произошла его первая встреча с обвиняемыми и те потребовали $1 миллион за MegaCom.