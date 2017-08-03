Дело Текебаева. В суде начали допрос обвиняемых

В суде по делу депутата парламанта Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова начали допрос обвиняемых.

Адвокат Чинара Джакупбекова просит Текебаева разъяснить, какую именно отрасль он курировал во временном правительстве, являясь заместителем главы ВП, и мог ли он давать указания другим временным министрам, в частности главе ФУГИ Шералы Абдылдаеву или МВД Болоту Шеру. Мог ли Текебаев настаивать на их назначении.

Омурбек Текебаев ответил отрицательно, добавив, что он занимался конституционной реформой, участия а в назначении членов «Ата Мекена» и других политиков на ключевые посты во временном правительстве не принимал и указаний им не давал.

Судья Айбек Эрнис уулу дважды пытался прервать Текебаева, но Чинара Джакупбекова напомнила, что судья не имеет права прерывать подсудимого во время допроса. «Я не прерываю, а направляю», — парировал судья.

Джакупбекова попросила разъяснить ситуацию по MegaCom и пояснить, имел ли место преступный сговор. Омурбек Текебаев подчеркнул, что сговора никогда не было. Что касается компании MegaCom, то вопрос ее национализации действительно обсуждался временщиками.