Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписано постановление об утверждении плана действий Кыргызской Республики по выполнению резолюции 1540 Совета безопасности ООН на 2017-2019 годы.

Сообщает пресс-служба президента КР:

- внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики;

- внесены изменения в Закон «О реорганизации свободной экономической зоны «Бишкек»;

- о реализации соглашения о защите участников уголовного судопроизводства;

- подписан Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республики»; Подробнее

- подписан закон о ратификации письма-соглашения с МАР;

- о рекомендациях к перечню стратегических объектов Кыргызской Республики; Подробнее

- подписано решение Совета безопасности Кыргызской Республики;

- подписан закон о ратификации кредитного и грантового соглашений с ЕБРР.



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