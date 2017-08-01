Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписано постановление об утверждении плана действий Кыргызской Республики по выполнению резолюции 1540 Совета безопасности ООН на 2017-2019 годы.
Сообщает пресс-служба президента КР:
- внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики;
- внесены изменения в Закон «О реорганизации свободной экономической зоны «Бишкек»;
- о реализации соглашения о защите участников уголовного судопроизводства;
- подписан Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республики»; Подробнее
- подписан закон о ратификации письма-соглашения с МАР;
- о рекомендациях к перечню стратегических объектов Кыргызской Республики; Подробнее
- подписано решение Совета безопасности Кыргызской Республики;
- подписан закон о ратификации кредитного и грантового соглашений с ЕБРР.
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