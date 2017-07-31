Уроженца Кыргызстана осудили за истязание школьницы в Кемерово

Суд Ленинского района города Кемерово признал уроженца Кыргызстана виновным в истязании школьницы, с которой встречался более года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Кемеровской области.
Кыргызстанца приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима.
«Если замечал ее в компании других юношей, отводил в безлюдное место и избивал. В холодное время года обливал водой и выводил на улицу. Такого рода взаимоотношения продолжались на протяжении года», — говорится в пресс-релизе.
Следы избиений заметила бабушка-опекун и обратилась в полицию. Следствию 21-летний молодой человек, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, пояснил, что так пытался заставить девушку соблюдать обычаи его национальности.