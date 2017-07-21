Мошенница обналичила 336 миллионов рублей через фирмы-однодневки

Полицейские в Сургуте возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в обналичивании крупных денежных сумм через фирмы-однодневки, сообщил interfax.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Установлено, что с мая по октябрь 2015 года она вместе с гражданкой одной из республик Центральной Азии организовала группировку, в которую они вовлекли не менее десяти человек в возрасте от 20 до 30 лет.

«Молодые люди за вознаграждение от 10 до 20 тысяч рублей зарегистрировали на свое имя 17 подставных юридических лиц», — отмечено в сообщении.

После этого подозреваемая, выполняя заказы различных организаций на оказание услуг, поставку товаров и выполнение строительных работ, обналичила через созданные фирмы-однодневки незадекларированную сумму в размере более 336 миллионов рублей.

«В течение нескольких месяцев сургутские полицейские проводили мероприятия по документированию незаконной деятельности группы, в результате схема по обналичиванию денежных средств была раскрыта», — сказано в пресс-релизе.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). Женщина находится под подпиской о невыезде.