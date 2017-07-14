На суд по делу Аиды Саляновой часть свидетелей обвинения не пригласили

Сегодня на заседание в Ленинском райсуде по делу экс-генпрокурора Аиды Саляновой часть свидетелей обвинения не явились.

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Судья Камчыбек Касымбеков зачитал их заявления, в которых они просят принять за основу показания, данные ими в ходе следствия, в полном объеме.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила в отношении Аиды Саляновой уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Ее обвиняют в том, что в бытность исполняющей обязанности министра юстиции она возобновила действие адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева.