21:02
+28
USD 69.61
EUR 79.32
RUB 1.15
Общество

В Техасе за превышение скорости полицейские остановили 11-летнюю гонщицу

В городе Пасадена (американский штат Техас) сотрудники местного полицейского департамента остановили за превышение скорости автомобиль, которым управляла 11-летняя девочка. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Associated Press.

Девочка (ее имя не сообщается) сказала, что мать разрешает ей садиться за руль, однако ей впервые пришлось управлять машиной без присутствия взрослого человека и с 10-летним братом в салоне. Автолюбительница разогналась до 79 километров в час на участке дороги, где разрешенная скорость — максимум 56. Это и привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов.

25-летней матери девочки Марии Дехесус Лопес предъявлены обвинения в том, что она поставила здоровье двух детей под угрозу. Женщину отпустили домой под залог в три тысячи долларов. Заседание суда по делу назначено на 17 июля. 
Ссылка:
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
В США 13 человек погибли из-за переписки водителя грузовика во время движения
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
В&nbsp;Бишкеке начали строительство надземных переходов В Бишкеке начали строительство надземных переходов
Амбициозный Сапар Исаков об&nbsp;амбициозном &laquo;Таза коом&raquo; Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном «Таза коом»
Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и&nbsp;конвой Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и конвой
Бизнес
БТА Банк работает напрямую с&nbsp;Международной системой денежных переводов RIA БТА Банк работает напрямую с Международной системой денежных переводов RIA
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев
Победителей викторины &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom все больше! Победителей викторины «Счастливые SMS» от MegaCom все больше!
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»