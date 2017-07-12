В Техасе за превышение скорости полицейские остановили 11-летнюю гонщицу

В городе Пасадена (американский штат Техас) сотрудники местного полицейского департамента остановили за превышение скорости автомобиль, которым управляла 11-летняя девочка. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Associated Press.

Девочка (ее имя не сообщается) сказала, что мать разрешает ей садиться за руль, однако ей впервые пришлось управлять машиной без присутствия взрослого человека и с 10-летним братом в салоне. Автолюбительница разогналась до 79 километров в час на участке дороги, где разрешенная скорость — максимум 56. Это и привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов.

25-летней матери девочки Марии Дехесус Лопес предъявлены обвинения в том, что она поставила здоровье двух детей под угрозу. Женщину отпустили домой под залог в три тысячи долларов. Заседание суда по делу назначено на 17 июля.