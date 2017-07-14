Рабочий застрял внутри банкомата. Звал на помощь, но все думали, что это шутка

В городе Корпус-Кристи (штат Техас) рабочий, обслуживающий банкоматы, застрял в одном из аппаратов. Он звал на помощь, но все думали, что это шутка, сообщает «Медуза».

Мужчину (полиция не назвала ни его имени, ни возраста) вызвали устранить неполадки в технической комнате, которая располагается за банкоматом, встроенным в стену здания. Пока он работал, дверь комнаты захлопнулась, и мужчина оказался заперт в маленьком пространстве. Магнитную карточку и телефон пострадавший забыл в своем автомобиле.

Рабочий пытался кричать, но его не было слышно. Поэтому он решил подсовывать людям, снимающим деньги, записки с просьбой о помощи вместе с чеком. «Помогите, пожалуйста. Я внутри, у меня нет телефона. Пожалуйста, позвоните по номеру ***-***-***», — гласила записка.

Man gets stuck in ATM, slips 'please help' notes through receipt slot https://t.co/hQn7GOPJhI pic.twitter.com/CyBXKJScDn — FOX8 WGHP (@myfox8) 13 июля 2017 г.

Жители Корпус-Кристи, подходя к банкомату, думали, что это розыгрыш, и никак не реагировали на призыв о помощи.

«Спустя несколько часов мужчина, обнаруживший записку, увидел проезжающий мимо патруль полиции и рассказал им о ситуации. Полицейские тоже подумали, что это чья-то глупая шутка, однако решили все же проверить банкомат. Они позвонили по указанному в записке номеру, и в компании подтвердили, что их сотрудник был вызван для обслуживания банкомата. Полицейские выломали дверь и освободили мужчину», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников полиции, они не впервые сталкиваются с такой ситуацией, но в предыдущих случаях у застрявших были с собой телефоны.