Американские ученые доказали пользу кофе для здоровья

Американские ученые провели исследование и опубликовали данные о том, что ежедневное употребление кофе снижает риск смертности от всех причин. Об этом сообщили российские СМИ.

Специалисты наблюдали около 190 тысяч добровольцев — белых и чернокожих, американцев японского происхождения и латиноамериканцев. Возраст участников опроса составлял от 45 до 75 лет. Средний период наблюдения — 16 лет.

Ученые утверждают, что исследование показало: употребление одной чашки кофе в день в среднем на 12 процентов снижает риск смертности от всех причин, трех — на 18 процентов. При этом результат не зависел от того, содержал ли напиток кофеин.