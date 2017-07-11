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Общество

Американские ученые доказали пользу кофе для здоровья

Американские ученые провели исследование и опубликовали данные о том, что ежедневное употребление кофе снижает риск смертности от всех причин. Об этом сообщили российские СМИ.

Специалисты наблюдали около 190 тысяч добровольцев — белых и чернокожих, американцев японского происхождения и латиноамериканцев. Возраст участников опроса составлял от 45 до 75 лет. Средний период наблюдения — 16 лет.

Ученые утверждают, что исследование показало: употребление одной чашки кофе в день в среднем на 12 процентов снижает риск смертности от всех причин, трех — на 18 процентов. При этом результат не зависел от того, содержал ли напиток кофеин.
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