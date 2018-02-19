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Общество

Не пейте кофе из автоматов. Он может вызвать онкологию

Кофейные автоматы на заправках и автомойках могут получить соответствующие маркировки. Калифорния может стать первым штатом в США, где официально будет принят закон о маркировке опасных продуктов в кофейных автоматах, сообщил sciencealert.com.

В случае вынесения соответствующего судебного решения владельцы автомоек и заправок будут обязаны маркировать кофейные автоматы предупреждающими табличками о наличии химических компонентов растворимого кофе, вызывающих рак.

Главную опасность, по мнению ученых и медиков, в растворимом кофе представляет акриламид — химическое соединение, образующееся при термической обработке в процессе приготовления таких продуктов, как кофе, шоколад или миндаль.

Обнаруженный в 2002 году акриламид является опасным канцерогеном, способным провоцировать болезни сосудов и многие другие тяжелые заболевания. Эксперименты с акриламидом показали, что у грызунов, употреблявших воду с добавленным канцерогеном, в большинстве случаев провоцировалось развитие тяжелых онкологических заболеваний.

При этом сам кофе признан учеными как эффективное средство для профилактики и борьбы с целым рядом заболеваний: у людей, употребляющих три и более чашки натурального кофе в день, меньше шансов умереть от болезней сердца. Помимо прочего, кофеманы гораздо реже страдают депрессией и психическими расстройствами.
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