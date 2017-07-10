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Общество

Главе правозащитного центра «Мемориал» вновь запретили въезд в Кыргызстан

Главе правозащитного центра «Мемориал» Виталию Пономареву запрещен въезд в Кыргызстан.

Как стало известно, он выехал из Кыргызстана 5 июля, после участия в форуме по борьбе с экстремизмом. Спустя четыре дня он не смог вернуться в страну: на кыргызско-казахской границе ему выдали акт о запрете на въезд. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в правозащитном центре «Кылым шамы».

С 30 июня по 3 июля Пономарев был в Бишкеке — принимал участие в работе форума по борьбе с экстремизмом, который организовал «Кылым шамы» совместно с Норвежским Хельсинским комитетом. Пономарев выехал, оставив вещи в бишкекской гостинице.

В Пограничной службе Кыргызстана пока никак не прокомментировали этот запрет.

Виталий Пономарев ранее, в 2009 году, уже получал запрет на въезд в Кыргызстан. После 7 апреля 2010 года запрет отменили.

По какой причине известного правозащитника вновь не пускают в страну, пока непонятно.
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