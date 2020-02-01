Запрет на въезд в Кыргызстан правозащитнику Виталию Пономареву оставили в силе

Бишкекский городской суд отклонил апелляционную жалобу на запрет въезжать в Кыргызстан директору Центрально-Азиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Виталию Пономареву. Об этом говорится на сайте организации.

Интересы Виталия Пономарева в Кыргызстане представляет глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова. Она намерена обжаловать решение горсуда в Верховном суде.

«Перед началом заседания от Абдирасуловой и еще одного представителя Пономарева, адвоката Закира Аманбаева, потребовали дать подписку о неразглашении деталей заседания. Они заявили, что готовы дать подписку о неразглашении лишь тех материалов, которые содержат секретную информацию. Такая позиция суд не устроила, и слушания прошли без участия представителей истца», — подчеркнули в «Мемориале».

В 2017 году правительство Кыргызстана отказало Виталию Пономареву во въезде в страну.

Впервые его объявили персоной нон-грата и депортировали из Кыргызстана в феврале 2009 года. Сразу после революции 2010-го президент переходного периода Роза Отунбаева подписала указы о снятии ранее наложенных запретов на въезд в страну Пономареву и его коллегам из других правозащитных организаций.