Лишить адвокатской лицензии Алексея Елисеева требовала прокуратура города Ош

В суде по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой сегодня выяснилось, что требование лишить адвокатской лицензии Алексея Елисеева направила прокуратура города Ош. Об этом в ходе допроса свидетелей сообщила сотрудник Минюста Гульмира Батырова.

По ее словам, только после того, как Елисееву возобновили лицензию, стали выяснять, кто, когда и при каких обстоятельствах это сделал.

Свидетель Батырова также пояснила, что она никаких бумаг не подписывает. Это обязанность начальника управления и курирующего заместителя министра, а приказы подписывает глава ведомства - только после соответствующих виз первых двух.

Напомним, начальником управления по делам нотариата и адвокатуры Министерства юстиции являлась Марипа Сейдалиева, а заместителем главы Минюста - Жылдыз Мамбеталиева. Обе ранее дали показания в суде.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, Салянова, будучи министром юстиции в 2010 году, незаконно возобновила лицензию преследуемому в уголовном порядке по ряду статей УК КР Алексею Елисееву.