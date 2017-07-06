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Общество

«Скорая» в Бооме. За неделю к медикам обратилось 50 человек

С начала июля в медпункт в Боомском ущелье за врачебной помощью обратилось уже 50 человек. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава со ссылкой на заведующую отделением скорой медицинской помощи Кеминского района Чуйской области Назиру Абдылдаеву.

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«На трассе Бишкек — Балыкчи, помимо ДТП, случается всякое: тепловой удар, роды, скачок давления… Последние 3–4 года, как построили стационарное здание, мы дежурим здесь круглый год. В нашем пункте есть все необходимое, чтобы оказать своевременную квалифицированную медицинскую помощь», — сказала Назира Абдылдаева.

Последняя автоавария произошла в ночь с 29 на 30 июня, когда опрокинулся, а потом сгорел грузовик.

«Слава богу, обошлось без жертв. В ту ночь на дороге медики оказались один на один с бедой. Взаимодействие между ведомствами должно быть более оперативным и слаженным, ведь счет спасения чьей-то жизни идет на минуты», — отметила завотделением.
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