20:32
+35
USD 69.59
EUR 79.01
RUB 1.17
Общество

Владимир Путин поддержал использование кыргызских водительских прав в России

Президент России Владимир Путин поддерживает идею депутатов Государственной Думы признать в России кыргызские национальные водительские права. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.  

По его словам, российский лидер поддерживает это обращение, с учетом того, что русский язык по Конституции Кыргызстана является вторым государственным. Госдума 5 июля направила соответствующее обращение к президенту.  

Обращение к президенту о предоставлении гражданам Кыргызстана права управлять транспортными средствами в рамках предпринимательской и трудовой деятельности подготовил и рекомендовал принять Госдуме Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.  

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал в СМИ, что в случае согласия президента депутаты оперативно внесут соответствующую законодательную инициативу. 

Читайте по теме
Госдума просит Путина разрешить кыргызстанцам работать с национальными правами

Ранее Госдума обратилась к президенту с просьбой предоставить гражданам Киргизии право работать в сфере перевозок со своими удостоверениями.  

Напомним, с 1 июня 2017 года в России запретили управлять грузовиками, такси и автобусами без наличия российских водительских прав.

Под действие закона попадают и граждане Кыргызстана.  Запрет связан с недостаточным знанием русского языка водителями — гражданами иностранных государств.  Однако, по данным депутатов, в Кыргызстане русский используют в качестве официального.
Ссылка:
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Охота косаток на двенадцатиметрового кита попала на видео
Итальянский тракторист «нарисовал» портрет Путина на 130-метровом поле
Стала известна дата встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
В Новороссийске мужчина выгуливал крокодила. Его задержали
Военных из Кыргызстана могут отправить в Сирию
Из программы переселения соотечественников хотят выйти 17 регионов России
Внучка Героя Советского Союза из Оша просит президента России о помощи
В Москве назначен новый представитель МВД Кыргызстана
В Якутии пройдут Дни литературы и искусства Кыргызстана
В России установили пешеходный переход для сусликов
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день в&nbsp;морге «Мои 24». Один день в морге
Бизнес
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G
MegaCom первым в&nbsp;Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001 MegaCom первым в Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!