Владимир Путин поддержал использование кыргызских водительских прав в России

Президент России Владимир Путин поддерживает идею депутатов Государственной Думы признать в России кыргызские национальные водительские права. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По его словам, российский лидер поддерживает это обращение, с учетом того, что русский язык по Конституции Кыргызстана является вторым государственным. Госдума 5 июля направила соответствующее обращение к президенту.
Обращение к президенту о предоставлении гражданам Кыргызстана права управлять транспортными средствами в рамках предпринимательской и трудовой деятельности подготовил и рекомендовал принять Госдуме Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал в СМИ, что в случае согласия президента депутаты оперативно внесут соответствующую законодательную инициативу.
Ранее Госдума обратилась к президенту с просьбой предоставить гражданам Киргизии право работать в сфере перевозок со своими удостоверениями.
Напомним, с 1 июня 2017 года в России запретили управлять грузовиками, такси и автобусами без наличия российских водительских прав.
Под действие закона попадают и граждане Кыргызстана. Запрет связан с недостаточным знанием русского языка водителями — гражданами иностранных государств. Однако, по данным депутатов, в Кыргызстане русский используют в качестве официального.