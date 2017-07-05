Владимир Путин поддержал использование кыргызских водительских прав в России

Президент России Владимир Путин поддерживает идею депутатов Государственной Думы признать в России кыргызские национальные водительские права. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, российский лидер поддерживает это обращение, с учетом того, что русский язык по Конституции Кыргызстана является вторым государственным. Госдума 5 июля направила соответствующее обращение к президенту.

Обращение к президенту о предоставлении гражданам Кыргызстана права управлять транспортными средствами в рамках предпринимательской и трудовой деятельности подготовил и рекомендовал принять Госдуме Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал в СМИ, что в случае согласия президента депутаты оперативно внесут соответствующую законодательную инициативу.

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Ранее Госдума обратилась к президенту с просьбой предоставить гражданам Киргизии право работать в сфере перевозок со своими удостоверениями.

Напомним, с 1 июня 2017 года в России запретили управлять грузовиками, такси и автобусами без наличия российских водительских прав.

Под действие закона попадают и граждане Кыргызстана. Запрет связан с недостаточным знанием русского языка водителями — гражданами иностранных государств. Однако, по данным депутатов, в Кыргызстане русский используют в качестве официального.