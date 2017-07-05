Госдума просит Путина разрешить кыргызстанцам работать с национальными правами

Депутаты Государственной думы России в ходе пленарного заседания единогласно приняли постановление об обращении «К президенту РФ Владимиру Путину по вопросу предоставления гражданам КР права управления транспортными средствами при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности».

Как сообщает Посольство КР в РФ, проект постановления внесен комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В обращении указывается, что необходимость получения российских водительских удостоверений для иностранцев, закрепленная в действующем законодательстве, во многом вызвана их недостаточным знанием русского языка. Однако кыргызстанцы хорошо владеют им, так как русский язык имеет статус официального