11:55
+35
USD 69.59
EUR 79.01
RUB 1.17
Общество

Адвокат пояснил, почему защищает осужденных за избиение двухлетнего Ибрагима

Судмедэксперт Мукашев не смотрел избитого двухлетнего Ибрагима. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил адвокат осужденных Бактыбек Асамудинов. По его словам, судмедэксперт Мукашев сам в этом признался.

«Следовательно, экспертиза проводилась поверхностно. Обвинитель говорит об ожогах, но в заключении не указана их степень. Эксперт сказал, что просто расписался в заключении, но ребенка не смотрел», — пояснил Бактыбек Асамудинов.

«Тех, кто насилует детей нужно истреблять. Для них нужно вернуть смертную казнь. Им не место в обществе. Но в ситуации нужно разобраться. Я знаю, что такое дети. В этом случае не было покушения на убийство, изнасилования», — сказал адвокат.

Напомним, в январе 2015 года в отделение реанимации третьей детской больницы доставили двухлетнего ребенка без сознания. Позже стало известно, что родители ребенка разошлись, а мальчик находился на воспитании в семье дяди в селе Озерном. Родственник систематически избивал двухлетнего мальчика. После очередного избиения мальчик впал в кому. Врачебная экспертиза также подтвердила факт сексуального насилия над ребенком.

Жаныбека Тулебекова и Айзаду Аккозову (дядю и тетю избитого в 2015 году мальчика Ибрагима) признали виновными в нанесении телесных повреждений племяннику. Аккозову приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в женской колонии. Тулебекова — к пожизненному лишению свободы. Бактыбек Асамудинов является их адвокатом.
Ссылка:
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Жестоко избитый двухлетний Ибрагим: осужденных пытаются реабилитировать
Дело об изнасиловании 10-летнего ребенка в Джалал-Абадской области пересмотрят
Суд по делу таксиста-насильника из Балыкчи отложен из-за обвиняемого
Суд так и не огласил приговор насильнику-таксисту из Балыкчи
Адвокаты родственников двухлетнего избитого Ибрагима обжаловали приговор
Кыргызстанец, насиловавший дочерей, осужден на пожизненный срок
Продолжается суд над таксистом-насильником из Балыкчи
Суд оставил на свободе обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней
Кыргызстанца подозревают в изнасиловании россиянки
Суд по иску «Ата Мекена» к Алмазбеку Атамбаеву возобновится 30 мая
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день в&nbsp;морге «Мои 24». Один день в морге
Бизнес
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!
Совсем скоро! Главное музыкальное событие года&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2017 Совсем скоро! Главное музыкальное событие года — O!PEN AIR 2017
&laquo;Росинбанку&raquo; 4 года! «Росинбанку» 4 года!