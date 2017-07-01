У депутата местного кенеша нашли экстремистскую литературу. Об этом сообщило МВД.

Сотрудники 10-го Главного управления и Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержали за причастность к деятельности религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» жителя Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Он является депутатом местного кенеша.

При санкционированном обыске у него обнаружили и изъяли материалы экстремистского характера. По факту возбуждено уголовное дело по статье 299–2 («Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций») УК КР. Задержанный помещен в ИВС.