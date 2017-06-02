10:50
+28
USD 68.11
EUR 76.47
RUB 1.20
Общество

В Бишкекском кенеше настаивали на отчете уволенного ранее чиновника

На сессии Бишкекского городского кенеша настаивали на отчете уволенного ранее чиновника.

В проект повестки дня вновь включили отчет о деятельности директора департамента здравоохранения Кубанычбека Кулбатырова. На последней сессии нардепы не смогли заслушать информацию, поскольку чиновник был болен. Сегодня представители фракции «Республика — Ата Журт» предложили снять вопрос, поскольку Кулбатырова в мае уволили.

Зампредседателя БГК Валентина Лисниченко отметила, что департамент преобразован в управление и назначен и.о. начальника.

Депутат Павел Десятников возмутился, сказав, что смена начальников не должна быть причиной снятия отчета.

Старые руководители увольняются, а новые говорят, что назначены только недавно. Если нет начальника, есть заместители… У нас много вопросов в сфере здравоохранения, нельзя снимать этот вопрос.

Павел Десятников

Вопрос в итоге все-таки сняли с повестки дня.
Ссылка:
просмотров: 55
Версия для печати
Материалы по теме
Еще один чиновник накануне сессии БГК попал в больницу
В Минздраве рассматривают вопрос об увольнении Кубанычбека Кулбатырова
На очередной сессии столичные депутаты рассмотрят бюджет на 2017 год
Столичные депутаты собираются на очередную сессию
Глава Минздрава пытался изменить выводы межведомственной комиссии
Медики просят власти разобраться в ситуации в городском здравоохранении
Бюджет на 2017-й не будут рассматривать на ближайшей сессии Бишкекского кенеша
Глава Минздрава хочет уволить директора департамента здравоохранения Бишкека
Популярные новости
Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и разговения
Где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше запретят парковку машин Где в Бишкеке и Оше запретят парковку машин
Водитель &laquo;Ренж Ровера&raquo;, угрожавший девушке, найден Водитель «Ренж Ровера», угрожавший девушке, найден
С&nbsp;1 июня 2017 года мигранты не&nbsp;смогут работать водителями в&nbsp;России С 1 июня 2017 года мигранты не смогут работать водителями в России
Бизнес
MegaCom запускает новые порталы для любителей спорта MegaCom запускает новые порталы для любителей спорта
&laquo;Кыргызтелеком&raquo;: Счастье детей в&nbsp;наших с&nbsp;вами руках «Кыргызтелеком»: Счастье детей в наших с вами руках
Омурбек Бабанов поздравил пациентов 3-й детской горбольницы с&nbsp;Днем защиты детей Омурбек Бабанов поздравил пациентов 3-й детской горбольницы с Днем защиты детей
Праздник детства от&nbsp;MegaCom Праздник детства от MegaCom