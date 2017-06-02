В Бишкекском кенеше настаивали на отчете уволенного ранее чиновника

На сессии Бишкекского городского кенеша настаивали на отчете уволенного ранее чиновника.

В проект повестки дня вновь включили отчет о деятельности директора департамента здравоохранения Кубанычбека Кулбатырова. На последней сессии нардепы не смогли заслушать информацию, поскольку чиновник был болен. Сегодня представители фракции «Республика — Ата Журт» предложили снять вопрос, поскольку Кулбатырова в мае уволили.

Зампредседателя БГК Валентина Лисниченко отметила, что департамент преобразован в управление и назначен и.о. начальника.

Депутат Павел Десятников возмутился, сказав, что смена начальников не должна быть причиной снятия отчета.

Старые руководители увольняются, а новые говорят, что назначены только недавно. Если нет начальника, есть заместители… У нас много вопросов в сфере здравоохранения, нельзя снимать этот вопрос. Павел Десятников

Вопрос в итоге все-таки сняли с повестки дня.