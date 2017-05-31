В ГРС советуют для считывания данных с новых ID скачать мобильное приложение

В Государственной регистрационной службе (ГРС) предлагают для считывания открытых данных с биометрических паспортов скачать в Google Play Market бесплатное мобильное приложение KGZ eID NFC Reader. Для доступа к данным чипа понадобится мобильный телефон или планшет с функцией NFC, сообщила пресс-служба ведомства.

С помощью указанных приложений можно получить следующую информацию: номер, дату выдачи и срок действия документа, цифровое фото, ФИО, ПИН, год рождения, пол, адрес, семейное положение и национальность.

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Напомним, сегодня на заседании парламента лидер фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов заявил, что недоволен биометрическими паспортами. Он пояснил, что в документе указываются только дата и место рождения, а остальные данные хранятся на чипе. При обращении же в банк в обязательном порядке проводят идентификацию и проверяют прописку, но в банках нет считывающих устройств.

В ведомстве пояснили, что с момента начала выдачи биометрических паспортов их получили более 10 тысяч граждан, свыше 50 тысяч подали документы для получения новых электронных ID-карт.

«Графа «национальность» содержится в электронном варианте — во встроенном чипе. Каждый гражданин, желающий указать свою этническую принадлежность, указывает национальность как в анкете, так и в чипе паспорта. Это говорит о том, что графу «национальность» перевели в электронный формат, а не убрали из паспорта», — пояснили в ГРС.