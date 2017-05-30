По факту покупки труженику тыла дорогого ресивера идет расследование

По факту покупки соцработником труженику тыла дорогого ресивера проводят служебное расследование. Об этом ИА «24.kg» сообщила замначальника управления социального развития мэрии Бишкека Лариса Губина.

Напомним, пожилому бишкекчанину поставили ресивер за 3 тысячи сомов, вдобавок взяли 450 сомов за установку. При этом волонтеры фонда «Ветераны 365» бесплатно привезли пенсионеру ресивер.

Накануне в фонде сообщили, что соцработник вернул ветерану лишь 1,5 тысячи сомов.

«Дело в том, что пенсионер оставил купленный ему ресивер как запасной вариант, поэтому вернули только часть денег», — сказала Лариса Губина.

На вопрос, зачем тогда вернули деньги, и означает ли это, что соцработник признает свою вину, она ответила: «Да, в отношении него будут принимать меры. Сейчас идет служебное расследование. Квиток он представил, в нем указана цена за ресивер — 3 тысячи сомов. Создана комиссия, которая разберется в вопросе».